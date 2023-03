Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, a semnat documentul care prevede parteneriatul de tip joint-venture cu Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar – in scopul dezvoltarii, investirii, construirii si exploatarii de proiecte de energie regenerabila in Romania. Hidroelectrica a semnat un joint venture agreement…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a vizitat noul oraș Masdar City, de langa Abu Dhabi. Vizita in acest oraș a avut loc duminica, 19 martie 2023, a anunțat Președinția Romaniei. Noul oraș este situat langa Abu Dhabi și este „axat pe asigurarea unui…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anuntat ca a discutat cu oficiali ai Emiratelor Arabe Unite despre mai multe proiecte comune, dar si despre investitiile pe care companiile le vor face in tara noastra.

- „In cadrul vizitei de lucru in Emiratele Arabe Unite, unde se desfasoara cea de-a XIII-a sesiune a Adunarii Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabila (IRENA), am avut astazi o intalnire bilaterala cu ministrul Energiei si Infrastructurii E.S. Suhail Mohamed Al Mazrouei. Am discutat despre…