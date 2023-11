Stiri pe aceeasi tema

- ”I-am intalnit astazi, pe reprezentantii UiPath – prima companie aparuta in Romania care a fost listata la bursa de la New York. Rezultatele lor in automatizare si cibernetica sunt o carte de vizita a sectorului IT din Romania. Acest domeniu va defini viitorul, iar tara noastra trebuie sa faca acest…

- 4 din 10 romani declara ca au intampinat mai multe fraude sau tentative de frauda in ultimele 12 luni. Majoritatea - 75,8% - se teme ca ar putea deveni victime ale escrocilor online in viitor.Conform unui studiu SAS facut la nivel global pe 13.500 de persoane din 16 țari, inclusiv Romania, arata…

- ”In perspectiva anului electoral care urmeaza, trebuie sa generam cat mai multe initiative ancorate in realitatile momentului si sa avem raspunsuri la ingrijorarile legitime ale oamenilor. In lunile care vor urma, lupta politica se va intensifica. Trebuie sa actionam ferm si argumentat pentru a nu…

- ”SNTGN Transgaz SA atrage atentia tuturor celor interesati cu privire la existenta unor atacuri de tip phishing asupra companiei. Site-urile web implicate in aceste actiuni utilizeaza fara permisiune imaginea Transgaz, a reprezentantilor sai sau a unor persoane publice si creeaza simulari ale paginii…

- Reprezentantii Hidroelectrica atrag atentia asupra unor noi tentative de fraude onlineReprezentantii Hidroelectrica atrag atentia asupra unor noi tentative de fraude online, prin anunturi cu primisiuni exagerate de castiguri din tranzactionarea actiunilor companiei si fac o serie de recomandari pentru…

- Hidroelectrica avertizeaza asupra apariției in mediul online a unor posibile tentative de fraudare a micilor investitori, bazate pe mesaje ce promit oportunitați exagerate de caștig din tranzacționarea acțiunilor societații pe diverse platforme.

- Ioana Grama se numara printre cele mai cunoscute influencerițe din Romania și caștiga sume fabuloase din activitatea din mediul online. Doar anul trecut a avut afaceri cumulate de 2,73 milioane de lei din cele doua firme pe care le deține.

- In ultimele luni, faptele violente comise de tinerii din Romania au șocat o țara intreaga. Conform psihiatrilor, un rol important in aceasta problema il joaca și modelele pe care adolescenții le gasesc in mediul online.