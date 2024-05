Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatorii fostului presedinte american Donald Trump au inundat site-urile pro-Trump cu apeluri la revolte, revolutie si represalii violente, fiind infuriati de condamnarea acestuia pentru 34 de infractiuni de catre un juriu din New York, relateaza Reuters.

- Livia Eftimie a atras atenția cu cea mai noua postare facuta in mediul online. Un an a trecut de cand ea și comediantul Catalin Bordea au divorțat de comun acord, la notar, dupa o relație de peste 10 ani de zile. In primavara anului trecut, Catalin Bordea și Livia s-au desparțit. Daca comediantul a…

- Lucica Susanu, finalista din echipa verde, a facut o postare neașteptata in mediul online dupa ce Mihai Dragomir a caștigat Chefi la cuțite sezonul 13. Mesajul sau a luat prin surprindere pe toata lumea.

- Lumea cotidiana a devenit un taraboi odata ce digitalizarea a luat amploare, iar universul electronic de azi s-a transformat intr-o portița prin care infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a pacali lumea și pentru a fura informații personale sau chiar bani. Pentru a impiedica asemenea…

- Pe lista de vorbitori alaturi de vlogerul Andrei Șelaru apar nume grele, precum adjunctul secretarului de stat al SUA, invitați din Ucraina și din alte state membre NATO.Selly a devenit un model pentru tineri, deși stilul de viața este unul controversat. Acesta a provocat mai multe accidente rutiere,…

- Giovana, fosta concurenta din sezonul 5 Mireasa, a avut parte de o ședința foto de excepție. Deși este insarcinata cu cel de-al doilea copil și urmeaza sa nasca, tanara nu a putut refuza un shooting foto de senzație.

- Donald Trump, fost președinte al Statelor Unite și actualul candidat republican la alegerile din noiembrie, i-a pacalit pe susținatorii sai cu un mesaj in care anunța ca-și „suspenda campania”. Prin aceasta „gluma” Trump spera sa obțina noi donații, in condițiile in care are nevoie de bani pentru campanie…