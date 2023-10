Stiri pe aceeasi tema

- Avraham Perets, președintele Federației Israeline de Tenis (FIT), susține ca s-a plans forului internațional in legatura cu mesajul postat de Ons Jabeur pe rețelele sociale dupa atacul celor de la Hamas. Oficialul israelian a anunțat printr-un post pe Facebook-ul federației ca a inaintat o scrisoare…

- Președintele Joe Biden a vorbit cu prim-ministrul Netanyahu pentru a reitera sprijinul „neclintit” al SUA pentru Israel. Biden l-a pus la curent pe Netanyahu cu privire la sprijinul militar al SUA și a reiterat avertismentul sau impotriva oricarei persoan

- “Iubita noastra țara se afla sub atac. Noi suntem atacați de o organizație terorista brutala, barbara și inumana. Nu o entitate, nu un guvern, nu o conducere, ci o organizație terorista. Hamas a ucis și macelarit cu sange rece bebeluși inocenți, copii, batrani, femei și barbați, in casele lor, in paturile…

- "Iubita noastra țara se afla sub atac. Noi suntem atacați de o organizație terorista brutala, barbara și inumana. Nu o entitate, nu un guvern, nu o conducere, ci o organizație terorista. Hamas a ucis și macelarit cu sange rece bebeluși inocenți, copii, batrani, femei și barbați, in casele lor, in paturile…

- In vremuri extrem de grele in Israel, cu aproape o mie de victime intr-un razboi teribil, internaționalul israelian Manor Solomon (24 de ani, Tottenham) atrage atenția: „Hamas e o organizație terorista cu o singura ținta, ca evreii sa dispara de pe fața pamantului”. Situația ramane dramatica in Israel.…

- Gruparea de mercenari Wagner urmeaza sa fie interzisa și declarata organizație terorista de catre guvernul britanic, relateaza BBC. Acest lucru inseamna ca apartenența la Wagner și sprijinirea grupului vor deveni ilegale, scrie digi24.ro.

- Marea Britanie va adauga grupul paramilitar rus Wagner pe lista sa a organizatiilor teroriste, a afirmat marti jurnalul Daily Mail, citandu-l pe ministrul de interne Suella Braverman, relateaza AFP, citat de Agerpres."Wagner este o organizatie violenta si distructiva care a actionat ca un instrument…

- Liderul AUR a vizitat locurile afectate de tragedie și a vorbit cu localnicii. „Ne ducem și la cei care sunt la hotel. Sa va dea Dumnezeu sanatate”, a spus Simion unei localnice afectate de explozia devastatoare. Diana Șoșoaca il ataca dur pe George Simion: "Ți-ai dat-o singur intre picioare" - Care…