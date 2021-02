Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea provocata de combustibilii fosili a cauzat peste 8 milioane de decese premature in 2018, care reprezinta 20% din totalul adultilor decedati la nivel global in acel an, afirma autorii unui studiu publicat marti, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. Jumatate din acest bilant…

- Zgomotul provocat de traficul rutier afecteaza abilitatile cognitive ale pasarilor cantatoare si ar putea ameninta capacitatea lor de adaptare la mediul inconjurator, conform constatarilor unui studiu publicat miercuri, citat de AFP si BBC. La om, poluarea fonica poate afecta performantele intelectuale,…

- Primul care s-a infectat este Winston, un mascul dominant, a carui specie este clasata in pericol de disparitie, a sosit la San Diego in 1984 si va sarbatori implinirea varstei de 49 de ani pe 20 februarie. Este considerat unul dintre cei mai varstnici rezidenti de la San Diego Zoo.Depistat pozitiv…

- O asistenta medicala de 45 de ani, din California (SUA) a fost testata pozitiv la infecția cu SARS-COV-2, la doar o saptamana dupa ce fusese vaccinata cu vaccinul dezvoltat de Pfizen/Biontech administrat și in Romania, impotriva COVID-19. Asistenta, care lucreaza in doua spitale, s-a imbolnavit la doar…

- O femeie suspectata ca ar fi o spioana chineza s-a culcat cu cel puțin doi primari din Statele Unite și s-a apropiat de numeroși politicieni din zona San Francisco ca parte a unei campanii de informații derulate de mai mulți ani cu scopul de a influența oficiali americani devreme în carierele…

- Un nou monolit misterios a aparut in Statele Unite, de aceasta data langa un oraș din California. Este al treilea obiect metalic, dupa cel din deșertul din Utah și chiar din Romania, din județul Neamț. Acestea ar fi disparut ulterior.

- Cercetatorii de la Centrul Medical al Universitatii Leiden (LUMC) din Tarile de Jos se pregatesc pentru un potential studiu clinic de tipul "human challenge", in cadrul caruia voluntarii sunt infectati in mod deliberat cu noul coronavirus pentru a se putea testa, in mediu controlat, eficacitatea candidatilor…