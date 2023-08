Stiri pe aceeasi tema

- Trupa pregatita de Dorinel Munteanu vine dupa trei etape in care nu a pierdut, remizand cu FC Botosani, U Cluj si Sepsi OSK. Etapa a saptea Superligii 2023 2024 incepe vineri, 25 august 2023, disputandu se pana luni, 28 august, cand au fost programate ultimele doua partide. Runda este deschisa, vineri,…

- Echipa FC Hermannstadt a incheiat la egalitate luni, in deplasare, scor 1-1, meciul disputat in compania formatiei Sepsi OSK, intr-un meci din etapa a sasea a Superligii.Sibienii au inceput mai bine meciul de la Sf. Gheorghe si au avut cateva ocazii bune in prima repriza, inclusiv un gol anulat pentru…

- Universitatea Cluj a incheiat la egalitate sambata, in deplasare, scor 1-1, cu formatia Otelul Galati, intr-un meci contand pentru etapa a cincea din Superliga. Clujenii au egalat in minutul 90+1, din penalti. Galatenii au incercat poarta lui Gorcea inca din startul partidei si Bodisteanu…

- Poli Iasi, echipa nou promovata, a realizat surpriza in etapa trecuta si a invins in deplasare campioana Farul Constanta.Pe parcursul a patru zile, de vineri, 4 august, pana luni, 7 august 2023, inclusiv, este programata etapa a 4 a a Superligii, editia 2023 2024.Primul meci al rundei este UTA ndash;…

- Primele doua partide din cea de-a treia runda a Superligii de fotbal, desfașurate vineri, au fost extrem de disputate, fiind consemnate nu mai puțin de 11 goluri. In prima partida, Universitatea Cluj a invins-o, in deplasare, pe FC Universitatea Craiova cu 4-3, iar apoi, in Giulești, Rapid și FC Botoșani…

- Universitatea Cluj a remizat ieri, scor 1-1, pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, in prima etapa din noua etapa din SuperLiga. Razvan Calugar a fost rezerva neutilizata. Clujenii au inceput bine partida, iar Chipciu a fost cel care a deschis scorul in minutul 15. Avantajul nu a durat decat un sfert…

- FC Farul Constanta a inceput cu dreptul noul sezon al Superligii. Elevii lui Gheorghe Hagi au jucat la Sibiu, impotriva celor de la Hermannstadt, in prima etapa a campionatului.Dupa ce in startul meciului au cerut o lovitura de la 11 metri la Balaure, cei de la Hermannstadt au semnat ocazii importante…

- In sezonul trecut al Superligii, "marinariildquo; nu au invins formatia sibiana, nereusind nici sa marcheze in cele doua partide din sezonul regular.Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine sambata, 15 iulie, primul meci din noul campionat, intalnind in deplasare FC Hermannstadt.Partida se joaca…