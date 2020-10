Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile organizeaza achizitie publica pentru servicii de paza civila prin patrulare auto Valoarea estimata a achizitiei este de 5.435.368.24 lei Data limita de depunere oferta este 04.11.2020, ora 12:00Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile…

- Astazi au inceput lucrarile de modernizare la arena lui Hermannstadt, din Sibiu. Formația lui Ruben Albes se va muta la Mediaș din etapa viitoare. Proiectul de modernizare al stadionului din Sibiu au un termen de finalizare de 18 luni. Astazi a inceput prima faza a lucrarilor, pe latura unde se va…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, se asteapta la un meci dificil cu AFC Hermannstadt, despre care spune ca arata mult mai bine de cand a fost instalat antrenorul Ruben Albes. "Cred ca toata lumea a avut nevoie de o pauza pentru pregatire, sa mai aduca ceva jucatori, cred ca tuturor a prins…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Hermannstadt, spaniolul Ruben Albes, a evidentiat, intr-un comunicat remis AGERPRES, contextul dificil in care se va juca ultimul meci al echipei sale in play-off-ul Ligii I, miercuri, pe teren propriu, cu Politehnica Iasi.''Logic ca suntem pusi in dificultate…

- Mijlocașul defensiv Boubacar Fofana (30 de ani) s-a ințeles cu Hermannstadt. Fotbalistul dorit și de Gigi Becali va semnat un contract valabil doua sezoane cu formația din Sibiu. Anamaria Prodan a trecut la treaba și vrea sa o duca pe Hermannstadt in play-off sezonul urmator. Ruben Albes le-a caștigat…

- Impresarul Anamaria Prodan (47 de ani) a comentat imaginile aparute dupa Hermannstadt – Viitorul 2-0, cu ea și antrenorul Ruben Albes. La finalul partidei cu Viitorul, Anamaria Prodan, cea care l-a adus pe Ruben Albes la Hermannstadt, a coborat pe teren și a incalcat regulile din protocolul medical…

- FC Hermannstadt a invins-o pe FC Viitorul Constanta cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri seara, pe teren propriu, intr-o partida disputata in cadrul etapei a 12-a a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Sibienii au facut diferenta in ultimul sfert de ora, cand au marcat Ionut Stoica (76), din…

- Anamaria Prodan a avut o zi plina. A asistat la victoria lui Hermannstadt, scor 2-0 cu Viitorul, iar inainte a testat noul echipament medical al sibienilor. Anamaria Prodan a atras toate privirile la meciul dintre Hermannstadt și Viitorul. Chiar daca nu are vreo implicare oficiala la club, a reușit…