Stiri pe aceeasi tema

- Toate reactiile dupa meciul Hermannstadt – CFR Cluj, scor 1-0, din etapa a 15-a a Ligii 1, sunt pe AS.ro. Jucatorii lui Andrea Mandorlini puteau sa incheie turul sezonului regulat pe primul loc, dar s-au incurcat la Sibiu si raman in spatele FCSB-ului. CFR Cluj nu mai pierduse de la finalul lunii septembrie.…

- Cum arata clasamentul Ligii 1, la finalul turului din sezonul regular. FCSB a ramas lider in Liga 1, dupa ce CFR Cluj a pierdut in deplasarea de la Hermannstadt. FCSB putea pierde primul loc in Liga 1, dupa ce a pierdut derby-ul de pe Arena Nationala cu Rapid, scor 1-2. Echipa lui Charalambous putea…

- Hermannstadt - CFR Cluj 1-0. Andrea Mandorlini, antrenorul clujenilor, a analizat partida pierduta la Sibiu. CFR Cluj nu doar ca a pierdut partida, dar a ratat și șansa sa treaca pe primul loc. A ramas pe doi, la un punct de liderul FCSB și cu un punct peste Rapid, locul 3. Andrea Mandorlini: „Am trait…

- Amintirile il rascolesc pe Andrea Mandorlini dupa meciul CFR Cluj – Otelul, scor 0-0, din etapa a 13-a a Ligii 1. Antrenorul gruparii din Gruia a „intepat-o” pe FCSB la finalul confruntarii cu echipa lui Dorinel Munteanu. CFR Cluj a ratat sansa de a se apropia la un punct de FCSB, care s-a incurcat…

- Dinamo a marcat jumatate din golurile lui Hermannstadt in primele 12 etape de Liga 1, ardelenii au o serie de 8 meciuri consecutive fara eșec și pe unul dintre oamenii de gol ai Ligii 1, Daniel Paraschiv (6 reușite) Dinamo a pus capat unei serii de patru eșecuri consecutive prin remiza, 1-1, cu CFR…

- Mario Camora s-a prabusit emotional si a anuntat ce accidentare a suferit in meciul Dinamo – CFR Cluj, scor 1-1, din etapa a 12-a a Ligii 1. Fundasul s-a „rupt” cu patru zile inaintea disputei Belarus – Romania, care va fi joi, de la ora 21:45, LIVE VIDEO pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Capitanul […]…

- Marius Lacatus, reactie dura dupa ce a aflat ca FCSB va juca meciul cu Universitatea Craiova in Ghencea. Dupa meciurile cu CFR Cluj si Nordsjaelland, in care FCSB a jucat cu stadionul plin, echipa lui Elias Charalambous va reveni pe stadionul Steaua. Partida cu Universitatea Craiova, programata in etapa…

- Mihai Stoica a venit cu o propunere surpriza pentru Mihai Rotaru, in incercarea de a gasit un stadion pentru disputarea meciului FCSB – Universitatea Craiova, din etapa a 8-a a Ligii 1. Ros-albastrii au din nou probleme si nu stiu unde ar putea juca. Viceampionii Romaniei nu vor putea sa se dueleze…