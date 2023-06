Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj a invins la limita FC Hermannstadt, scor 2-1, dupa un gol venit in ultimul minut al prelungirilor, intr-o partida fara miza pentru ambele formații, in ultima etapa a play-out-ului SuperLigii

- Echipa italiana Empoli a invins luni, pe teren propriu, scor 2-1, echipa Salernitana, intr-un meci al etapei a 34-a din Serie A. Mijlocasul roman Razvan Marin a fost integralist la gazde. CITESTE SI BREAKING NEWS VIDEO | Haos la Pitești! Mircea Rednic a scos echipa de pe teren 20:40 3092 Marius…

- Alexandru Maxim (32 de ani) nu a fost titular in derbyul Beșiktaș - Galatasaray (3-1), așa cum mijlocașul roman ii ceruse antrenorului Șenol Guneș, și a intrat abia in minutul 90, semn ca „vulturii” nu iau in calcul cumpararea lui. Beșiktaș nu intenționeaza sa-l transfere definitiv pe Alexandru Maxim.…

- Clubul FC Nantes implinește in acest an 80 de ani de activitate, iar sarbatoarea a inceput prin invitarea unor foști jucatori importanți trecuți pe la echipa franceza, printre care și un roman.

- FC Hermannstadt-U Craiova 1948 și FCSB-Sepsi Sf.Gheorghe sunt meciurile din Superliga de fotbal care se vor desfașura duminica. Ambele partide fac parte din etapa a 30-a, ultima din sezonul regular, și au importanța pentru calificarea in play-off.