- Fostul prim-ministru Adrian Nastase a declarat la Romania TV ca Rusia nu este indreptatita in acest moment sa ceara garantiile de securitate dorite de Putin, ba mai mult, chiar Kremlinul incalca garantiile de securitate oferite inclusiv Ucrainei in 1994. „Sigur, cand are loc un incendiu in apropierea…

- Coșmarul șoferilor a luat sfarșit! Primarul Cristian Gentea a rezolvat problema barierei din Prundu. Este oficial: luni, 31 ianurie 2022, incep lucrarile de modernizare a barierei din Lanariei! Schimbarea barierei și imbunatațirea traficului in zona au fost in atenția mea de cand am venit in primarie,…

- Record absolut pe YouTube. Pentru prima data in istoria acestui site, un videoclip a depasit 10 miliarde de vizualizari. Este vorba despre celebra melodie pentru copii ”Baby Shark Dance”, transmite Noi.md cu referire la publika.md. Anul trecut, aceasta a intrat in Cartea Recordurilor Guinness drept…

- Numarul de migranti si refugiati ajunsi pe insulele grecesti din estul Marii Egee a atins in 2021 cel mai scazut nivel de la inceputul crizei refugiatilor, in urma cu circa noua ani, arata datele facute publice joi de Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), transmite dpa. Conform…

- Steve Jenny are, cu siguranța, un loc de munca la care mulți viseaza. Mai exact, el este pilotul senior de teste al celor de la Bugatti, omul care are oportunitatea de a conduce cele mai multe modele exotice al constructorului francez, cunoscut in epoca moderna pentru Veyron și Chiron. Jenny a trait…

- Milionul de noi cazuri intr-o zi a fost atins saptamana trecuta, determinand unele regiuni, precum Quebec din Canada, sa impuna masuri noi. Le Figaro a facut bilantul ultimelor informatii legate de Covid-19, noteaza news.ro. Cu o explozie a numarului de contaminari in lume, pragul simbolic de un milion…

- „Cred ca am depasit momentele in care discutam despre renegocieri, sau alte discutii legate de PNRR si dovedim astazi, cred eu ca am dovedit si pana acum, dar si astazi cu atat mai mult, ca suntem concentrati pe implementarea acestui program care inseamna reforme asteptate de romani de 30 de ani si…