Hemoleucograma, un test simplu, salvator de multe boli grave Hemoleucograma este un test prin care se analizeaza celulele de baza din sange: globulele albe, globulele roșii și trombocitele. Astfel, hemoleucograma ofera un set valoros de informații despre unele boli. Cu trimitere de la medicul de familie se poate efectua chiar gratuit in laboratoarele de analize medicale care au contract cu casa de asigurari de sanatate. Globule roșii, globule albe… Hemoleucograma completa cuprinde o serie de parametri, care ne dau informații despre numarul globulelor din sangele periferic: numarul globulelor roșii (cele care duc oxigenul la țesuturi), valoarea hemoglobinei;… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

