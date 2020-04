Stiri pe aceeasi tema

- Detalii mai putin cunoscute despre actorul sarb Darko Peric, care interpreteaza personajul unui rus gay "botezat" cu numele capitalei Finlandei, au fost dezvaluite chiar de actor in timpul unui interviu pentru Virgin Radio. Peric a povestit cum a inceput sa faca tatuaje in Romania, in anul 1999. Actorul…

- (foto: IMDB) Helsinki, unul dintre personajele care joaca in ”Casa de Papel”, serialul care face furori din nou pe Netflix dupa ce, in 3 aprilie a aparut un nou sezon, a locuit 9 ani in Drumul Taberei. vorbește romanește și s-a mutat in Timișoara dupa ce a participat la un festival de punk. Detalii…

- Darko Peric, cel care-l interpreteaza pe Helsinki in serialul de mare succes „La Casa de Papel”, a trait 9 ani in Romania și cunoaște foarte bine limba romana. Acesta este și un pasionat al sportului, indeosebi un fan al baschetului, insa povestește ca a fost sa vada echipa Stelei pe Ghencea in anii…

- Bucurestiul in carantina?„Sa nu dam informații care sa panicheze, sa fim calmi.Cand am decis intrarea Sucevei in carantina a fost in urma unei evaluari facute de INSP , de specialisti epidemiologi , de cei de boli infectioase si de noi ceilalti care coordonam activitatea de oprire a raspandirii infectarii…

- Chiar daca zilele acestea avem parte de multe lucruri greu de citit sau privit, in lume exista și speranța: in jur de 100 de studenți din toata țara au inițiat o campanie prin care ii ajuta pe cei mai vulnerabili dintre noi - varstnici, parinți cu copii, persoane care nu se pot deplasa. Le fac cumparaturile,…

- Meteorologii au emis atentionari cod galben privind intensificari ale vantului in Capitala și 11 judete, in urmatoarele ore.Atentionarile cod galben vizeaza județele Olt și Dolj pana la ora 9.00 și anunța intensificari locale ale vantului cu rafale de 55...65 km/h. Citește și: Informare…

- Andrei Birsan, fotograf amator din Bucuresti, surprinde de peste 40 de ani orasul in imagini si transmite nostalgie comparand Capitala din prezent cu cea dinainte de anii "90. Ce s-a schimbat si ce a ramas frumos, povesteste, intr-un interviu...

- Dan Negru este de 20 de ani regele Revelioanelor și conduce detașat in topul audiențelor cu formatele pe care iși pune amprenta, cum este "Next Star", cu care va reveni in curand la Antena 1. Despre planurile lui legate de televiziune, popularitatea de care se bucura și activitațile cu care iși ocupa…