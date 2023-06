Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a cerut eliminarea regulii U21 incepand cu ediția 2023/24 a SuperLigii, dar propunerea a fost respinsa de Adunarea Generala a Ligii Profesioniste de Fotbal. Dupa ce a parasit ședința, Gigi Becali i-a atacat pe rivalii din prima liga de fotbal a Romaniei.

- Gigi Becali continua disputa cu FRF. Azi, intr-o declarație pentru Gazeta Sporturilor, patronul FCSB susține ca urmeaza sa trimita catre Federație o inștiințare semnata de majoritatea cluburilor din Superliga, potrivit careia regula U21 sa fie desființata. Ieri, Becali afirma din nou ca vrea sa se alieze…

- Actori ce ii vor interpreta pe Gigi Becali, Adrian Mititelu Jr., Dan Petrescu și nu numai, vor urca pe scena iUmor, intr-o ediție speciala, dedicata fotbalului romanesc. Rolurile de jurați le vor aparține, de aceasta data, lui Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș.

- Helmuth Duckadam (64 de ani) a declarat ca ii va ramane veșnic recunoscator lui Gigi Becali și spune ca Ion Alecsandrescu a fost cel mai mare om de fotbal din istoria Romaniei. Helmuth Duckadam a fost pus in fața unor alegeri inedite: cine a fost cel mai bun șef de club alaturi de care a lucrat și…

- Alex Musi va continua la Iași sau va fi imprumutat la alta echipa, roș-albaștrii urmand a miza pe Matei Tanasa Vicecampioana creioneaza lotul cu care va aborda viitorul sezon, iar Gigi Becali anunțase zilele trecute ca vor pleca nu mai puțin de 7 fotbaliști: Sorescu, Tamm, Cristea, Haruț, Oaida, Nikolov…

- Gigi Becali nu se mai retrage din fotbal, dupa ce FCSB a revenit in lupta pentru titlu, dar sugereaza ca la meciul Farul – Rapid s-au intamplat lucruri necurate. Omul de afaceri a intrat in direct in emisiunea PlaySport Live și a declarat ca are mari semne de intrebare, dupa ce a vazut reacția galeriei…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat, marti, ca Guvernul sau condamna violarea integritatii teritoriale a Ucrainei si a aratat ca sustine o solutie politica negociata cu privire la razboiul din aceasta tara.

- FCSB a invins cu 2-1 (Compagno 8, Fl. Coman 19/ Ștefanescu 6) pe terenul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, in a doua etapa a play-off-ului Ligii 1, la debutul antrenorului cipriot Elias Charalambous pe banca., scrie Gazeta Sporturilor . FCSB, singura formație victorioasa in aceasta runda, are 33 de puncte.…