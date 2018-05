Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Român de Informații, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție și

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a demarat, joi, procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informatii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta Curte de Casatie si Justitie, semnat in anul 2009. SRI a trimis…

- Directorul Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informații, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inalta Curte de Casație și Justiție, semnat in anul 2009, informeaza SRI…

- Inspectorul șef al Inspecției Judiciare a emis joi ordinul privind efectuarea unui control tematic la toate parchetele din cadrul Ministerului Public privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis joi sesizarea Inspectiei Judiciare pentru efectuarea unui control tematic la parchete, in care sa se verifice modul in care a fost aplicat protocolul incheiat in 2009 intre PICCJ si SRI. "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat…

- Protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii, va fi declasificat. Anuntul a fost facut in aceasta seara de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.La…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a declarat luni presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a declarat luni presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii…