- A murit Harry Belafonte. Asculta cele mai cunoscute piese ale sale! Harry Belafonte a murit marți in casa lui din New York, la varsta de 96 de ani. Artistul a luat cu asalt topurile și a spart astfel barierele rasiale in anii 1950. El a reușit sa iși construiasca un nume intr-o perioada in care segregarea…

- Doua explozii au zguduit biroul de combatere a terorismului din orașul Kabal, situat in nord-vestul vaii Swat din Pakistan, care anterior a fost controlat de militanții islamiști, inainte ca aceștia sa fie evacuați dupa o operațiune militara in 2009, a anunțat șeful poliției provinciei, Akhtar Hayat,…

- Tragedie in satul Satuc, comuna Galbenu, unde, in noaptea de luni spre marți, doi localnici, soț și soție, și-au pierdut viața intr-un incendiu, informeaza debraila.ro. Cauza incendiului a fost focul deschis in spații inchise. Mai exact, incendiul a izbucnit de la lumanarea de la Inviere lasata aprinsa…

- Incidentul s-a petrecut sambata, in statul Maharashtra, dupa ce un autocar care transporta zeci de membri ai unei trupe de muzica a derapat pe autostrada și a cazut in gol intr-un defileu din vestul Indiei, relateaza The Guardian. In urma impactului, 13 persoane au murit și alte 29 au fost ranite, a…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de luni spre marti, 20 spre 21 martie, intr-un apartament din municipiul Buzau. In urma incendiului, o femeie in varsta de 95 de ani si-a pierdut viata, iar fiica sa, in varsta de 65 de ani, se afla in stare critica la spital, potrivit unui comunicat al ISU Buzau, citat…

- Politia sud-africana a anuntat duminica deschiderea unei anchete in legatura cu moartea rapperului Costa Titch in timpul unui concert, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Artistul, in varsta de 27 de ani, "s-a prabusit pe scena in timp ce canta in concert" sambata seara la Johannesburg, a declarat politia.Cauza…