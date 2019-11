H.D. Hartmann: „Care e jocul militar al francezilor?"

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar a avut loc în aceasta dimineața, în jurul orei 9.27 pe magistrala 200, la km 120 +100 m, halta Mârșa. Este vorba despre o coliziune între un camion și o garnitura de tren care transporta echipament militar.

- Elicpterul este unul de tipul Mil Mi-35, iar pe imagini se poate observa cum acesta se apropie prea mult de tribuna VIP, decorata cu multe insemne patriotice. Cateva secunde mai tarziu, intreaga constructie s-a prabusit insa ca un castel de carti de joc, din cauza curentului puternic generat de elicele…

- Un tribunal militar algerian l-a condamnat la 15 ani de inchisoare pe Said Bouteflika, fratele presedintelui demisionat Abdelaziz Bouteflika, pentru 'atingere adusa autoritatii armatei' si 'complot impotriva autoritatii statului', a transmis miercuri agentia oficiala de presa APS,…

- Prima nunta de la Castel a avut deja loc. Fericita mireasa a fost fiica familiei dr.Braniște. Evenimentul a avut loc in sala 58 și a fost monitorizat numarul decibelilor. Deci anunțul Pacaliciului Careiului cu prima nunta care va avea loc este fals la fel ca toate știrile senzaționale oferite celor…

- Anul 2019 va fi inca unul al eșecurilor guvernarii PSD pe multiple planuri, inclusiv in domeniul apararii, atenționeaza senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi, membru al Comisiei pentru Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala a Senatului.

- Europenii nu doresc sa participe la operațiunea de supraveghere maritima lansata de americani in stramtoarea Ormuz, pe unde tranziteaza o cincime din petrolul mondial. In acord cu Franța, miniștrii de Externe ai statelor UE militeaza pentru dezescaladarea tensiunii in relațiile cu Iranul. Stramtoarea…

- Potrivit sursei citate, intalnirea dintre cei doi oficiali a avut loc in marja reuniunii informale a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene. 'Pe parcursul intalnirii, cei doi ministri au evidentiat nivelul excelent al cooperarii romano-elene si au analizat perspectivele aprofundarii…

- Jocul cu aceasta nominalizare a inceput undeva acum peste doi ani, in apartamentul luxos din New York al unui apropiat al familiei Trump. Intr-o seara de primavara rece, la masa randuita cum se cuvine, Adrian Zuckerman va fi confirmat dorința sa de a accepta nominalizarea sa pentru ambasada din București.…