Stiri pe aceeasi tema

- Handbal Club Dobrogea Sud s-a reunit, ieri dupa-amiaza, la Constanta, la Sala Sporturilor, acolo unde antrenorul Djordje Cirkovic a condus o prima sedinta de pregatire a anului 2020. La reunire, nu au fost prezenti toti jucatorii din lot, unii dintre acestia fiind plecati la echipele nationale. Alaturi…

- Handbal Club Dobrogea Sud are motoarele turate in vederea confruntarii „de foc” ce va avea loc, deseara, de la ora 18.25, la Sala Sporturilor din Constanta. Elevii lui Djordje Cirkovic primesc vizita Minaurului Baia Mare, o formatie redutabila atat pe teren propriu, cat si atunci cand joaca in deplasare. Handbalistii…

- Handbal Club Dobrogea Sud s-a jucat cu inimile spectatorilor care au venit, miercuri seara, la Sala Sporturilor din Constanta sa urmareasca derby-ul Ligii Nationale, cu CSA Steaua. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic a gestionat foarte bine prima repriza, in care condus ostilitatile. Dupa un joc placut,…

- Handbal Club Dobrogea Sud se afla in fata unui nou meci foarte greu in Liga Nationala. Elevii lui Djordje Cirkovic vor da piept, astazi, de la ora 18.25, la Sala Sporturilor, cu CSA Steaua Bucuresti, o formatie redutabila. Partida conteaza pentru etapa cu numarul 13 din Liga Zimbrilor si este una extrem…

- Handbal Club Dobrogea Sud a inregistrat o noua victorie in Liga Nationala, ajungand astfel la cel de-al saselea succes consecutiv. Constantenii au primit, la Sala Sporturilor, vizita nou promovatei CSM Resita, echipa aflata pe ultimul loc in clasamentul Ligii Zimbrilor. HCDS a inceput partida in forta…

- Handbal Club Dobrogea Sud asteapta cu nerabdare meciul din aceasta seara, cu CSM Resita, care se va desfasura la Constanta, la Sala Sporturilor, cu incepere de la ora 18:00. Echipa de la malul marii este favorita clara inaintea confruntarii cu banatenii, care se afla pe ultimul loc in Liga Zimbrilor. Antrenorul…

- Handbal Club Dobrogea Sud are cinci victorii consecutive in Liga Nationala si este pe o panta ascendenta, ceea ce le ofera un moral foarte bun handbalistilor de la malul marii. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic se pregateste pentru un nou test in Liga Zimbrilor. Joi, 21 noiembrie, de la ora 18.00,…

- Handbal Club Dobrogea Sud este pregatita sa primeasca, sambata, de la ora 15.30, vizita celor de la Poli Timisoara, in etapa a 9-a a Ligii Nationale. Meciul, care va avea loc la Sala Sporturilor din Constanta, fiind transmis in direct pe TVR 1, este unul foarte important pentru echipa de la malul marii,…