- O miniserie bazata pe lungmetrajul sud-coreean „Parasite”, premiat cu Palme d'Or si cu un Glob de Aur, nominalizat la premiile BAFTA si ale Sindicatelor scenaristilor, regizorilor si producatorilor americani, este pregatita de HBO potrivit news.roRegizorul filmului, Bong Joon Ho, si cineastul…

- Quentin Tarantino si Martin Scorsese sunt doi dintre cineastii nominalizati la premiile Sindicatului Regizorilor Americani (Directors Guild of America, DGA) o categorie regina care nu include numele niciunei unei femei, relateaza EFE. Tarantino pentru 'Once Upon a Time... in Hollywood' si Scorsese…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a intalnit cu membri ai Comisiei Militare Centrale, cu care a discutat despre consolidarea capacitatii militare a tarii, cu cateva zile inaintea expirarii unui ultimatum dat de Phenian Washingtonului in dosarul nuclear, relateaza Euronews si The Associated Press.

- Nissan pregatește o serie de noutați majore pentru gama de SUV-uri pentru Europa pentru urmatoarele 18 luni, cu scopul de a reveni pe creștere dupa o scadere cu 24% a vanzarilor in primele 10 luni ale anului. Astfel, dupa prezentarea noii generații Juke in luna septembrie a acestui an, constructorul…

- Lungmetrajul sud-coreean „Parasite”, de Bong Joon-ho, recompensat anul acesta cu Palme d'Or, a fost ales de criticii din Los Angeles drept cel mai bun film al anului, dupa ce saptamana trecuta, pe coasta de Est a SUA, criticii au decis ca „The Irishman” al lui Martin Scorsese este cel mai reusit…

- In 2019, Bentley celebreaza 100 de ani de la inființarea companiei, iar pe lista noutaților cu ocazia centenarului s-a aflat și conceptul electric EXP 100 GT. Prezentat in luna iulie a acestui an, conceptul promite o autonomie de pana la 700 de kilometri, iar cele 4 motoare electrice asigura un cuplu…

- Lungmetrajul „Parasite” al lui Bong Joon-ho, premiat anul acesta cu Palme d'Or, se afla pe punctul de a deveni filmul strain cu cele mai mari incasari in America de Nord in 2019, potrivit NEWS.ro.Filmul vorbit in coreeana, aflat in cursa pentru Oscar, este asteptat sa depaseasca la finalul acestui…

- Lungmetrajul „Parazit/ Parasite”, de Bong Joon-ho, premiat cu Palme d'Or anul acesta, si „Maria, Regina Romaniei”, de Alexis Sweet Cahill, se numara intre filmele care au premiera vineri in cinematografele din tara.