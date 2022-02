HBO Go: Filme și seriale noi care apar în februarie 2022 Platforma HBO Go lanseaza in februarie 2022 mai multe filme și seriale noi. Luna aceasta pe HBO Go apar 15 filme noi și 3 seriale care lanseaza cate un nou sezon. Seriale noi pe HBO Go in februarie 2022 Starea relației (15 februarie 2022) Sezonul 1. Filmul ii urmarește pe Louise și pe Tom care se intalnesc intr-un pub inainte de sesiunea lor de terapie maritala. Filmul spune povestea vieții lor: cum erau ei, ce i-a adus impreuna și de ce au inceput sa se indeparteze. Sezonul 2. In fiecare saptamana, Ellen, iși taraște tradiționalul soț, Scott, in afara zonei sale de confort și intr-o cafenea moderna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai cunoscut serviciu de filme si seriale piratate, unul dintre cei mai mari dusmani ai Hollywood-ului si serviciilor de streaming, Popcorn Time, a anuntat ca-si inchide portile, conform news.ro Detinatorii serviciului open-source Popcorn Time au anuntat ca acesta va fi inchis si au postat,…

- In ianuarie 2022, Netflix adauga sezonul final al serialului Ozark, propriul serial al lui Jonathan Van Ness, un serial de comedie neagra cu un titlu foarte lung și multe altele. In afara de acesta, gigantul a mai anunțat noi filme, in permiera și alte seriale noi. Așa ca, inceputul de an este promițator…

- Film Now prezinta luna aceasta filme de actiune, povesti cu actori celebri: Benicio Del Toro, Eva Longoria, Jodie Foster, Gerard Butler si altii. Duminica, 2 ianuarie, de la ora 20.00, este programat filmul „Dora in cautarea Orasului Secret/ Dora and The Lost City of Gold” (2019). Dora este…

- Netflix se pregateste pentru un 2022 care va aduce extrem de multe filme si seriale bune pentru abonatii din intreaga lume, iar compania a dezvaluit in avans unele dintre titlurile care urmeaza sa fie disponibile in mod oficial pentru noi. Vorbim despre 15 filme si seriale pe care cei de la Netflix…

- Incepe luna sarbatorilor de iarna, iar cei mai mulți dintre noi preferam sa ne uitam alaturi de cei dragi la filme de calitate. Daca ești in lipsa de idei, iata TOP 10 filme și seriale care au premiera in luna decembrie pe HBO Go. HBO Go pregatește noi filme și seriale pentru luna decembrie. Astfel,…

- Femeile din Afganistan nu mai au voie sa apara in filme si seriale de televiziune, potrivit noilor reguli impuse de guvernul taliban, informeaza BBC luni, potrivit Agerpres. De asemenea, jurnalistele si prezentatoarele vor trebui sa isi acopere capul atunci cand apar pe ecran, desi regulile nu precizeaza…

- Cele mai populare filme si seriale disponibile pe Netflix sunt prezentate intr-un site dedicat, pe baza unui nou sistem, mai relevant, de masurare, conform news.ro. Asa cum a promis in octombrie, Netflix trece la un nou sistem de masurare a popularitatii continutului. In loc sa mai ia in calcul…

- Pentru ca se asociaza foarte ușor cu adrenalina și cu aventura, jocurile de cazino sunt adesea prezente in filme de succes apreciate inclusiv de publicul din Romania. Exista numeroase filme legate direct de universul jocurilor de cazino și multe alte filme in care acțiunea ajunge, cel puțin intr-un…