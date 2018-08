Hawaii și Mexic, lovite de două uragane devastatoare Potrivit ultimului buletin al NHC de marti, de la ora 12.00 GMT, Hector era un uragan de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson, care numara cinci in total. Vanturile care insotesc uraganul Hector ating 215 km/h, cu rafale de vant chiar mai puternice, dar ”o scadere in intensitate este prevazuta in urmatoarele 48 de ore”. Hector ar urma sa treaca miercuri la circa 265 km sud de marea insula din Hawaii, unde NHC a emis un aviz de supraveghere pentru furtuna tropicala. "Hula creata de Hector urmeaza sa atinga coastele de sud-est si de est a marii insule, si estul insulei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

