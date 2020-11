Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de pret al gazelor in functie de care producatorii vor fi suprataxati va creste, prin noua Lege offshore, intrucat investitorii care vin acum in Marea Neagra au riscuri mai mari, a declarat, marti, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.…

- Romania are un potential eolian urias, de peste 70.000 de MW, in Marea Neagra si ar putea folosi aceasta energie inclusiv pentru productia de hidrogen, a declarat, joi, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la Forumul Virtual de Energie Verde.…

- Producatorii de gaze Romgaz si Petrom au in vedere dezvoltarea unui proiect comun prin care sa produca hidrogen intr-un parc eolian in Dobrogea, in premiera pentru piata din Romania, a anuntat, joi, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la Forumul…

- Dan Dragos Dragan, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat joi ca Guvernul isi doreste ca extractia gazelor din zacamantul offshore Neptun Deep sa inceapa pana in 2025 si pregateste o propunere de modificare a Legii offshore, care va fi inaintata in Parlament…

- Companiile distribuitoare de energie si gaze vor suporta costurile legate de racordarea la retea a noilor clienti, iar aceste costuri se vor regasi ulterior in factura consumatorilor, insa nu vor depasi 1% din tariful de distributie, a declarat, marti, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a elaborat un draft de modificare a Legii exploatarilor petroliere offshore, convenit cu investitorii din Marea Neagra, pe care il va lansa in dezbatere publica inainte de alegeri, dar care va fi aprobat de urmatorul Parlament, a declarat, joi,…

- Investitorii vor extrage din Marea Neagra 10% din consumul de gaze la nivel national, incepand de anul viitor, a declarat, marti, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in conferinta online FOREN 2020. Havrilet nu a precizat numele companiei, insa…

