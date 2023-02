Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara, 8 februarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe tensiuni in casa, asta dupa ce Mihai a marturisit motivul pentru care nu iși dorește sa formeze un cuplu cu Hatice, cu toate ca legatura dintre ei este foarte stransa. Iata ce marturisiri a facut concurentul de la…

- Se pare ca Mihai a reușit sa ii atraga atenția Denisei, caci tanara a purtat o discuție destul de interesanta cu fetele, moment in care le marturisea ca ii place de Mihai. Tot atunci, Irina și Hatice ii spuneau ca s-ar potrivi mai bine cu el decat cu Dima, un alt baiat care i-a atras atenția Denisei.

- Ediția din aceasta seara, 20 ianuarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe emoții in casa, asta dupa ce Carmina a inceput sa planga. La o sesiune de intrebari și raspunsuri cu ceilalți concurenți, tanara in varsta de 23 de ani s-a emoționat foarte tare și a izbucnit in lacrimi. Iata de ce…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa Capriciile - Iubirii, fetele din casa au vorbit despre fostele relații. Dupa ce Denisa a discutat cu ele despre foștii iubiți, Andreea a deschis și ea un subiect mai sensibil, despre fostul ei iubit cu care a fost impreuna un an și jumatate. Concurenta…

- Ediția de marți a emisiunii Survivor Romania a adus, pe micul ecran, numeroase surprize pentru fani. Deși toți susținatorii artistului Gheboasa deja il vedeau in finala, acesta a facut o dezvaluire uluitoare: iși dorește din toata inima sa plece din Dominicana, potrivit click.ro. „Eu rog oamenii sa…

- Anca Serea a marturisit pe rețelele de socializare ca trece printr-o perioada dificila, atat ea, cat și familia ei, asta pentru ca bona copiilor a ales sa mearga acasa și sa se intoarca peste cateva luni. Anca Serea a dezvaluit ca cei mici s-au atașat destul de mult de ea și ca le este greu in aceasta…

- Raluca a venit in emisiunea Mireasa o femeie rece, plina de neincredere in barbați. Pe parcursul emisiunii, tanara l-a cunoscut pe Alex, iar cei doi au format o frumoasa relație. El a cerut-o in casatorie, iar ușor, ușor, concurenta s-a schimbat in bine și a devenit o alta femeie. Se pare ca iubirea…

- Lacrimi și suspine de durere varsat Oxy in semifinala Chefi la cuțite, cand a rememorat copilaria grea pe care a avut-o. Roxana Crudu a fost parasita de parinții biologici și apoi adoptata, dar nici viața in familia care a crescut-o nu a fost ușoara. Semifinalista a povestit totul plangand.