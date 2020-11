Haţegan va arbitra partida Şahtior Doneţk – Real Madrid, din Liga Campionilor Arbitrul Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre Sahtior Donetk si Real Madrid, care va avea loc marti, de la ora 19.55, pe stadionul „Olimpic“ din Kiev, in Grupa B a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA . Arbitri asistenti vor fi Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar al patrulea oficial a fost desemnat Sebastian Coltescu. Arbitru video a fost delegat polonezul Pawel Gil, iar compatriotul sau Marcin Borkowski va fi arbitru asistent video. Englezul David Pugh a fost nominalizat ca delegat UEFA, iar armeanul Karen Nalbandian va fi observator UEFA pentru arbitri. Hategan a fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se vor juca primele opt meciuri contand pentru etapa a patra a grupelor din Liga Campionilor, respectiv: In grupa E, FC Krasnodar – FC Sevilla și Rennes – Chelsea Londra, ambele de la ora 19.55. In grupa F, Lazio – Zenit Sankt Petersburg și Borussia Dortmund – Club Brugge, ambele de la ora 22.00.…

- Astazi se vor juca celelalte opt meciuri contand pentru etapa a treia a grupelor din Liga Campionilor, respectiv: In grupa E, FC Sevilla – FC Krasnodar și Chelsea Londra – Rennes, ambele de la ora 22.00. In grupa F, Zenit Sankt Petersburg – Lazio (de la ora 19.55) și Club Brugge – Borussia Dortmund…

- Ovidiu Hațegan va conduce al treilea meci la rand din grupele Champions League, fiind delegat la partida Atalanta – Liverpool, de marți Atalanta – Liverpool, in grupa D din Liga Campionilor, se joaca marți, de la 22:00 și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Sport, Digi Sport…

- Astazi se vor juca celelalte opt meciuri din etapa a doua a grupelor Champions League, dupa urmatorul program: In grupa E, FC Krasnodar – Chelsea Londra (de la ora 19.55) și FC Sevilla – Rennes (de la ora 22.00). In grupa F, Borussia Dortmund – Zenit Sankt Petersburg și Club Brugge – Lazio, ambele de…

- Marți seara s-au disputat opt meciuri din cadrul grupelor Champions League. Dupa infrangerea suferita in fața ucrainienilor de la Șahtior Donețk, Real Madrid n-a izbutit un rezultat bun nici cu Borussia Monchengladbach, partida incheiata la egalitate. Miercuri se vor disputa alte confruntari in cadrul…

- Celelalte opt meciuri din Champions League se vor desfașura astazi, dupa urmatorul program: In grupa A: Red Bull Salzburg – Lokomotiv Moscova (de la ora 19.55) și Bayern Munchen – Atletico Madrid (de la ora 22.00). In grupa B: Real Madrid – Șahtior Donețk (de la ora 19.55) și Inter Milano – Borussia…

- Astazi incepe o noua ediție din Champions League la fotbal, cu etapa grupelor, urmand a se desfașura opt meciuri (celelalte opt vor avea loc miercuri): In grupa E: Chelsea Londra – FC Sevilla și Rennes – FC Krasnodar, ambele de la ora 22.00. In grupa F: Zenit Sankt Petersburg – Club Brugge (de la ora…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a fost repartizata in Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal, alaturi de FC Barcelona, Juventus si Ferencvaros Budapesta, potrivit tragerii la sorti efectuate joi, la Geneva. Dinamo, care revine in grupe dupa trei ani de absenta,…