Hațeg: Înregistrarea imobilelor în cartea funciară Autoritațile locale din orașul Hațeg fac demersuri pentru inscrierea imobilelor in cartea funciara. 134.453 este suma alocata pentru procedura. Programul național de cadastru și carte funciara se desfașoara in perioada 2015-2023 și are ca obiectiv inregistrarea sistematica a imobilelor in 2337 UAT- uri situate in mediul urban și rural. “Lucrarile de inregistrare sistematica sunt inițiate de unitațile administrativ-teritoriale avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unitaților administrativ teritoriale ce cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de automatizari si siguranta pentru Magistrala 5 de metrou Eroilor - Raul Doamnei au termen de incepere in luna aprilie, iar contractorul are la dispozitie 6-7-8 saptamani pentru finalizarea lor, in contextul in care automatizarea nu poate fi efectuata decat dupa finalizarea lucrarilor de…

- Autoritațile locale din Hațeg au emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru construirea unei noi școli. Potrivit autoritaților, urmeaza ca in cel mai scurt timp, constructorul sa demareze organizarea de șantier aferent proiectului “Construire Școala Gimnaziala”. “Aceasta școala “funcționeaza …

- Autoritațile locale din Hațeg au semnat contractul de finanțare pentru construirea unei școli. Investiția este realizata prin Programul Operațional Regional. Edilii susțin ca a fost nevoie de eforturi pentru a se ajunge la faza semnarii contractului. “Dupa un efort susținut timp de 6 luni…

- Un film despre frumusețile din Țara Hațegului a fost lansat in premiera. Mai multe destințații eco-turistice din Romania vor putea fi vizionate pe canalul de Youtube Descopera Eco-Romania. Sunt filme despre Țara Hațegului – Retezat, Ținutul Zimbrului, Eco Maramureș, Baile Tușnad și imprejurimile,…

- Autoritațile locale din Aninoasa au pierdut finanțarea pentru realizarea unui bloc. Circa 3 milioane de lei trebuie sa retnurneze autoritațile locale de la Aninoasa dupa ce lucrarile au avansat foarte puțin. Edilii spera ca anul viitor Guvernul sa le realoce fondurile pentru realizarea imobilului.…

- Autoritațile locale din municipiul Deva aloca suma de 678.662 lei, fara TVA, pentru realizarea unei investiții in infrastructura de recreere. Edilii au accesat fonduri europene și au scos la licitație serviciile de elaborare a documentațiilor necesare pentru execuția lucrarilor pentru proiectul “Amenajare…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Hunedoara a demarat procedurile pentru lucrarile de “amenajare locuința protejata – proiect „Venus – Impreuna pentru o viața in siguranța!”. 29.862 de lei fara TVA este valoarea lucrarilor care constau in renovarea bucatariei, a…

- 30 de locuințe noi, la cheie, vor fi construite pentru tinerii din orașul Hațeg. Este una din prioritatea edililor realizarea unor astfel de spații locative pentru cetațeni. Astfel, Primaria orașului Hateg, anunța ca au fost incepute lucrarile de execuție in cadrul proiectului – Construire…