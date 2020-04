Presedintele iranian Hassan Rouhani a cerut, miercuri, SUA sa inceteze sa mai "comploteze" impotriva republicii islamice, in contextul unei escaladari verbale dupa un incident maritim intre nave americane si vedete rapide iraniene in Golf, relateaza AFP potrivit Agerpres. SUA au indicat la 15 aprilie ca 11 vase iraniene le-au hartuit navele in ceea ce ele au descris a fi apele internationale ale "Golfului Arabic", acuzand Iranul de "manevre periculoase" in mare.



Presedintele american Donald Trump a spus ca a ordonat "US Navy sa doboare si sa distruga orice ambarcatiune iraniana care…