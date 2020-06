Hărțuirea și amenințările online, considerate fapte de violență cibernetică. Proiect adoptat de Parlament Proiectul de lege ce prevede incriminarea violenței cibernetice pe rețelele sociale sau in alt mediu online a fost adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional. Proiectul se refera la modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice. Prin acest act normativ, violența cibernetica intra in categoria celei domestice și este definita […] Citește Harțuirea și amenințarile online, considerate fapte de violența cibernetica. Proiect adoptat de Parlament in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

