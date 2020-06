Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS), pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.704 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus s-au inregistrat pana in prezent in judetul Suceava - 3.408 si in…

- In judetul Vaslui, piata imobiliara este puternic afectata de epidemia de coronavirus. In luna martie acolo s-au vandut printre cele mai putine imobile din tara. Perioada in care s-a decretat stare de urgenta a adus o scadere semnificativa a tranzactiilor imobiliare, mai ales in judetele cu o putere…

- Potrivit Washington Post , Romania, alaturi de Columbia, Argentina și Bangladesh sunt statele incluse in „pandemia de corupție”, din cauza achiziției de maști de la Romwine and Coffee SRL la prețuri de doua ori mai mari fața de piața. „In Romania, unde procedura normala de licitație a fost suspendata…

- Cele mai multe cazuri de infecții cu coronavirus au fost raportate in Suceava și București. Printre județele din Romania cu cele mai puține cazuri de infectari se afla județe precum Olt, Buzau sau Gorj, potrivit ultimelor date oficiale puse la dispoziție de autoritați. Pana in prezent, au fost raportate…

- Romania: Bilanțul epidemiei de coronavirus Foto: Ministerul Afacerilor Interne. Autoritațile din țara noastra au anunțat ieri 491 de noi cazuri de infectare cu coronavirus și 20 de decese. Bilanțul epidemiei ajunge, astfel, în România, la 392 de morți și 7.707 îmbolnaviri.…

- Dan Negru (48 de ani) este un banatean chibzuit. Sutele de mii de euro, agonisite din televiziune, le-a investit intr-un adevarat imperiu imobiliar asa ca, acum, in timpul pandemiei de coronavirus, cand emisiunile lui sunt suspendate, poate trai linistit din inchirierea blocurilor detinute in Bucuresti.…

- Luni la pranz in Romania erau confirmate 4.057 cazuri de coronavirus, cu cele mai multe cazuri in Suceava și apoi la mare distanța București. In total in țara sunt peste 23.000 de persoane in carantina și circa 106.000 de persoane in izolare, potrivit unui tablou interactiv publicat de catre Institutul…

- Freedom Group, companie de consultanta imobiliara fondata de catre antreprenorul in serie Octavian Badescu, estimeaza ca activitatea agentilor imobiliari s-a diminuat cu aproximativ 75% la nivelul Capitalei, in ceea ce priveste volumul tranzactiilor, in martie 2020. Pentru a putea aprecia…