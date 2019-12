Stiri pe aceeasi tema

- McDonald’s Romania, cel mai mare jucator de pe piata locala de restaurante, controlat de maltezii de la Premier Capital, a demarat procedurile pentru construirea unui restaurant drive-in in zona centrului comercial Coresi Shopping Resort. Acesta urmeaza sa fie cel de-al patrulea restaurant…

- „Zambete la microscop”, „seminte de stiinta”, viata in spatiu, pe intelesul tuturor, dar si activitati distractive cu pixuri si imprimanta 3 D, sau roboti. De toate acestea, dar si de multe altele se pot bucura copiii mari si mici, inclusiv bunici, la „SCIFEST - Festival de stiinta si industrii…

- Turneul „Vioara lui Enescu” revine pe scenele din tara, iar in Brasov ajunge in 15 noiembrie 2019, la Sala Patria. Concertul va fi sustinut de Gabriel Croitoru, care care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita „Catedrala”, pe care a cantat George Enescu (instrument…

- Miercuri, 13 noiembrie 2019, de la ora 18.00, la Centrul Cultural Reduta din Brasov va fi prezentata piesa de teatru „Fagaduiala" de Friedrich Durrenmatt. Scenariul si regia au fost realizate de catre regizorul Gabriel Costea, iar distributia este asigurata de catre detinuti din cadrul Penitenciarului…

- Biserica Evanghelica Fortificata din localitatea Sanpetru, județul Brașov, va invita la un concert extraordinar de colinde, cu strangere de fonduri pentru restaurarea sistemului de clopote al bisericii, alaturi de pianistul Harry Tavitian. Concertul „Jazzy Christmas”, va avea loc in data de 7 decembrie…

- Prepelite rotisate si sarmale (preparate de vedeta TV Nea Marin), promise la ultimul targ de la Lacul din Noua! Targul de Sfintii Mihail si Gavril, ultimul targ de toamna din acest an, va fi organizat in perioada 7 - 10 noiembrie 2019, in zona de agrement a Lacului Noua din Brasov. …

- Conducatorul auto care a lovit cu mașina doi barbați, ieri dupa-masa, pe strada Minerva din municipiul Brașov, a fost reținut de polițiști. Polițiștii au stabilit ca barbatul se afla sub influența bauturilor alcoolice, atunci cand a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și i-a accidentat…

- Marți, 15 octombrie, de la ora 19.00, la Filarmonica Banatul va avea loc concertul eveniment West Meets East. Artiștii Udhai Mazumdar, Rohan Dasgupta și Bhaskar Das, alaturi de violonistul francez Gilles Apap, muzician spectaculos și creativ, renumit in toata lumea, vor explora legatura profunda…