- Fotbalistul englez Harry Maguire, capitanul echipei Manchester United, arestat vineri pe insula Mykonos dupa agresarea unui politist, a fost eliberat sambata, asteptand o audiere in fata justitiei elene, relateaza AFP. Maguire a parasit palatul de justitie in cursul diminetii, insotit…

- Harry Maguire a fost arestat dupa un incident din Mykonos. Conform presei din Grecia, capitanul lui Manchester United s-ar fi luat la bataie cu cativa turisti britanici in urma cu o seara in Mykonos. Atunci cand ofiterii de politie au intervenit, englezii ar fi ripostat atat fizic cat si verbal impotriva…

- George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanta, cere sa fie eliberat Dosarul se afla in atentia magistratii Judecatoriei Gherla. Azi este programat un nou termen, in vederea efectuarii expertizei medico legale. Amintim ca restaurantul Beirut a fost distrus de un incendiu, in data…

- Ieri, 27 iulie 2020, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 56 de ani, din comuna Sancel. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 24 iulie, in timp ce se afla pe o strada din comuna, ar fi avut discuții contradictorii…

- Ion Turnagiu, barbatul care acum doua saptamani a incendiat o fata de 17 ani din Mehedinți, este internat in Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin, in coma de gradul IV, cu ”slabe șanse sa iși revina”, dupa ce joi, 25 iunie, a incercat sa se spanzure, au declarat surse medicale pentru Libertatea.”Ion…

- La data de 24 iunie 2020, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de doi tineri, cu varste de 20 și 18 ani, din localitatea Vingard, care sunt cercetați sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și distrugere. In sarcina acestora…

- Dupa examinarea materialului probator, prezentat de Procuratura, astazi, Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana a admis integral demersul Procurorului General privind suspendarea executarii pedepsei de catre Veaceslav Platon.