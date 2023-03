Harry Kane (29 de ani) a marcat in Italia - Anglia, debutul in grupa C a preliminariilor Campionatului European, și a devenit golgeterul all-time al naționalei Albionului. Anglia a facut ce a vrut in prima repriza a deplasarii cu Italia, de la Napoli. Declan Rice a deschis scorul in minutul 13, iar Harry Kane a stabilit rezultatul final in minutul 44, dintr-o lovitura de la 11 metri obținuta pentru un henț comis de Giovanni Di Lorenzo. ...