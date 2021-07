Harley-Davidson lansează a doua sa motocicletă electrică Celebrul fabricant american va oferi pe piața o noua motocicleta electrica, din 2022. Modelul LiveWire One ar trebui sa aiba o autonomie de 235 km și sa poata fi incarcat complet intr-o ora. Harley-Davidson a decis sa se lanseze in concepția unui nou model de motocicleta electrica, potrivit unui comunicat de presa al companiei cu sediul […] The post Harley-Davidson lanseaza a doua sa motocicleta electrica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Finalul de saptamana aduce un nou remake pregatit de Las Olas, „If You Had My Love”, dupa piesa originala lansata de Jennifer Lopez in 1999. Celebrul hit „If You Had My Love” a facut inconjurul lumii iar versurile sale au fost pe buzele tuturor. Astazi single-ul are parte de un sound fresh, actual,…

- Dupa o idee a inginerului Jorg Bensinger, Audi a lansat cu ocazia Salonului Auto de la Geneva din 1980 modelul Quattro. Pana in 1991, Audi Quattro a scris istorie atat pe șosea, dar mai ales in Campionatul Mondial de Raliuri. Acum, legendarul model al producatorului din Ingolstadt a fost folosit ca…

- In urma cu cateva zile, italienii de la Ferrari anunțau lansarea unui nou model. Numele sau este 296 GTB și tocmai a debutat oficial cu un sistem de propulsie plug-in hybrid, format dintr-un motor V6 și o unitate electrica alimentata de o baterie. MOTOR V6 ȘI UNITATE ELECTRICA ALIMENTATA DE O BATERIE…

- Celebrul regizor Alexander Hausvater va fi prezent, sambata, 22 mai a.c., la Suceava pentru lansarea a patru carți – „Aici, radio Eros", „Dor calator", „Ludi" si „Penumbra", scrise in perioada pandemiei. Evenimentul va avea loc la Teatrul ...

- "Captain America", legendara motocicleta Harley-Davidson, condusa de Peter Fonda in filmul devenit cult "Easy Rider" (1969), va fi scoasa la licitatie pe 5 iunie in Midland, Texas, la un pret ce oscileaza intre 300.000 si 500.000 de dolari, a informat joi intr-un comunicat casa de licitatii, relateaza…

- Harley-Davidson se implica pe piata vehiculelor electrice și lanseaza cel mai nou model de motocicleta integral electrica. Numita dupa prima motocicleta electrica a Harley, care a fost prezentata in 2019, divizia “LiveWire” va lansa prima sa motocicleta sub acest brand in luna iulie. Compania a anuntat…

- Numita dupa prima motocicleta electrica a Harley, care a fost prezentata in 2019, divizia “LiveWire” va lansa prima sa motocicleta sub acest brand in luna iulie. Compania a anuntat in februarie ca va crea o divizie separata, axata pe vehicule electrice, pentru a atrage viitoarea generatie de tineri,…

- Programele Rabla Clasic și Rabla Plus pentru anul 2021 se lanseaza luni. Rabla Clasic vine cu modificari substanțiale. Prima de casare a fost majorata de la 6.500 de lei la 7.500 de lei, dar apar și alte modificari.Programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2021. Care sunt modificarile aduse in acest anIn…