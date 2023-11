Harghita: Tanar in stare grava dupa ce apartamentul in care se afla a fost cuprins de flacari

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza vantului puternic, acoperișul unui bloc din municipiul Fagaraș s-a desprins. La fața locului s-au deplasat o autoscara, un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja. Se intervine…

- Pompierii timiseni au intervenit, luni dupa-amiaza, in urma producerii unui accident rutier pe autostrada A1, la kilometrul 428, in incinta unei benzinarii din zona localitatii Margina, in incident fiind implicat un autotren care a lovit totemul publicitar al benzinariei. In urma evenimentului s-a produs…

- Țeava a fost rupta de un localnic cu un tractor, in timp ce efectua lucrari agricole, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit News.ro. Locuitorii au fost evertizați prin mesja Ro-Alert.Purtatorul de cuvant al ISU Valcea, Sorin Albinaru, a…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati astazi, 29 septembrie 2023, cu privire la un accident rutier intre Pestera si Pietreni.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta…

- Seara trecuta, 12 septembrie 2023, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la o casa din localitatea Ghindaresti. Seara trecuta, 12 septembrie 2023, pompierii din cadrul Inspectoratului…

- In dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” Arad a intrat, vineri, o noua autospeciala de intervenție, pentru lucrul cu apa de inalta presiune și hidroperforare.

- Un grav accident de circulație s-a produs joi seara in județul Botoșani: trei persoane și-au pierdut viața, iar un baiat de 10 ani a fost ranit, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intr-un șant, pe raza localitatii Crasnaleuca din comuna Cotusca, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru…