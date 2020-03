Stiri pe aceeasi tema

- Tanczos Barna, senator UDMR de Harghita, a comis-o din nou! Dupa ce acum doua saptamani a fost prins circuland cu viteza și i-a mințit pe polițiști ca are coronavirus, parlamentarul a avut, vineri, o noua ciocnire cu poliția.Tanczos Barna circula, vineri, pe strada Marton Aron din Miercurea…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Ocna Mureș: Un pieton care traversa regulamentar a fost LOVIT de un șofer care nu i-a acordat prioritate ACCIDENT rutier la Ocna Mureș: Un pieton care traversa regulamentar a fost LOVIT de un șofer care nu i-a acordat prioritate La data de 18 martie 2020, in jurul orei…

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a fost prins de polițiști, circuland cu viteza, in localitatea Olteni din Covasna. Ca sa scape basma curata, parlamentarul i-a mințit pe agenți ca are coronavirus și ca se duce la spital.Incidentul s-a petrecut sambata, atunci cand un echipaj de poliție rutiera,…

- Doua minore au ajuns la spital, miercuri dupa-amiaza, in urma unui accident rutier care a avut loc in Deta. Doua autoturisme s-au tamponat, dupa ce un tanar de 26 de ani nu a acordat prioritate de trecere. Accidentul s-a produs la intersecția strazilor Orhideelor și Padurii, din Deta. Tanarul de 26…

- Un barbat de 54 de ani din municipiul Suceava a fost depistat de polițiști in timp ce conducea autoturismul pe strada Ana Ipatescu din localitate, iar la o trecere pentru pietoni, nu a acordat prioritate de trecere pietonilor angajati regulamentar in traversarea strazii pe marcajul pietonal. Conducatorul…

- Un barbat de 54 de ani din municipiul Suceava a fost depistat de polițiști in timp ce conducea autoturismul pe strada Ana Ipatescu din localitate, iar la o trecere pentru pietoni, nu a acordat prioritate de trecere pietonilor angajati regulamentar in traversarea strazii pe marcajul pietonal. Conducatorul…

- Cinci conducatori auto au fost depistați de polițiștii rutieri satmareni ca nu au acordat prioritate de trecere pietonilor angajați in traversarea drumului public prin loc semnalizat și marcat corespunzator iar unul nu a acordat prioritate de trecere unui autovehicul la pornirea de pe loc, și in cazul…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a anuntat, duminica, ca va va depune plangere la Politie, dupa ce mai multe indicatoare in limba maghiara au fost vandalizate in judetele Harghita si Mures. Este vorba despre denumirea in limba maghiara a oraselor Miercurea Ciuc si Odorheiul Secuiesc,…