Senatorul UDMR Tanczos Barna a anuntat in noaptea de vineri spre sambata, pe o retea de socializare, ca este infectat cu SARS-Cov-2 si are dubla pneumonie, dar ca starea sa este una buna.



In postarea respectiva, senatorul spune ca este inconjurat de o echipa medicala de profesionisti, ca a inceput tratamentul si ca se simte bine.



"Stiti ca imi plac provocarile, uneori peste masura, dar m-as lipsi de cea de astazi, mai ales pentru familie, copii si pentru tatal meu. (...) Am aflat azi ca am pneumonie bilaterala si ca vinovatul pentru pneumonie este virusul Covid-19. Sunt…