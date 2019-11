Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a raspuns la afirmatia conform careia ar fi sustinut Ordonanta de Urgenta 13, adoptata de guvernul Grindeanu in ianuarie 2017 spunand ca nu era prim-ministru la acel moment […]

- In perioada mentionata, 8,3 milioane de persoane (57%) au ramas in somaj si inca 3,3 milioane (22,6%) au devenit inactive din punct de vedere economic. Dintre cei care initial erau angajati in primul trimestru din 2019, aproximativ 2,3 milioane (1,2%) au devenit someri in perioada aprilie-iunie…

- Cezar Osiceanu, pilot al companiei Tarom, a expus o pozitia oficiala a companiei pentru care lucreaza. Madalina Mezei, fostul director TAROM, a declarat ca Ministrul Transporturilor Razvan Cuc i-ar fi cerut sa tina avioanele la sol in ziua motiunii de cenzura, pentru ca parlamentarii din provincie sa…

- Pentru realizarea studiului au fost selectati 223 de tineri cu varsta cuprinsa intre 20 si 29 de ani, scrie antena3.ro. Potrivit rezultatelor studiului, publicate in Esquire, scopul cercetatorilor a fost acela de a arata daca atracția fizica are legatura cu sentimentul de fericirire. Citeste…

- Gratiela Gavrilescu a scris, vineri seara, pe Facebook, ca nu ar fi crezut niciodata ca mana cu care i-a transmis lui Calin Popescu Tariceanu prerogativele de presedinte ALDE ii va fi muscata ”fara nicio remuscare de acesta”. ”Unii oameni, odata urcati pe scaunul puterii, uita cum au ajuns sus si…

- Deputatul Laurentiu Nistor a fost reales, sambata, in functia de presedinte al organizatiei judetene PSD Hunedoara, la lucrarile conferintei judetene de alegeri fiind prezenta conducerea centrala a partidului, impreuna cu presedintele formatiunii, Viorica Dancila, presedintele executiv Eugen Teodorovici…

- In perioada 8-14 iunie 2019, Partidul Democrat a gresit din punct de vedere politic, nu si legal. Atunci erau in vigoare hotararile Curtii Constitutionale pe care PDM le-a respectat. Declaratia apartine presedintelui interimar al PDM, Pavel Filip, facuta in cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la…

- Consultantul politic a afirmat, la Realitatea TV, ca a avansat ipoteza candidaturii lui Alexandru Cumpanașu și ca se va folosi de cazul Caracal in acest sens, ”cunoscand bine ce se intampla in subteranele instituțiilor de unde aparține”. Cozmin Gușa a adaugat: ”Asta a fost elucubrația pe care am…