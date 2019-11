Harghita: Nivelul de pregătire al şomerilor înregistraţi este foarte scăzut Potrivit datelor furnizate de directorul AJOFM Harghita, Tiberiu Panescu, in prezent, aproximativ 65% din somerii inregistrati au maxim opt clase, procent care va creste in urmatoarele luni, dupa ce ies din evidenta absolventii de liceu. 'Practic, in momentul actual, in jur de 65% din somerii inregistrati au maxim opt clase. Este o valoare care variaza sezonier. De ce? Acest procent scade in toamna, ca urmare a inregistrarii absolventilor de liceu, promotia cea mai proaspata, acestia fiind absolventi de liceu evident ca ei contribuie la imbunatatirea procentului (...) Dar, pe masura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

