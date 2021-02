Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, in mediul online a aparut o filmare revoltatoare in care apar cațiva muncitori forestieri care scot patru pui de urs din barlog și ii arunca in zapada. Intregul proces le provoaca rasul indivizilor, care par foarte mandri de fapta lor. O asociație pentru salvarea animalelor este…

- O ancheta a fost deschisa joi in legatura cu eforturile Pentagonului pentru a lupta impotriva ascensiunii extremismului in randul fortelor armate americane, in contextul in care militari si veterani sunt acuzati ca au participat la violentele de la Capitoliu pe 6 ianuarie, noteaza AFP preluat de…

- Un barbat in varsta de 73 ani, din Odorheiu Secuiesc, a fost gasit de sotia sa impuscat in cap, politistii harghiteni declansand o ancheta in acest caz . "La ora 11,57, o femeie din municipiul Odorheiu Secuiesc a sesizat, prin 112, faptul ca l-a gasit decedat in locuinta pe sotul ei, in varsta…

- Doi batrani din Norvegia au murit dupa ce au fost vaccinați anti-Covid, iar autoritatile au lansat o ancheta pentru a stabili daca exista o legatura intre decese si vaccin. Norvegia vaccineaza in prima faza persoanele varstnice din centrele de ingrijire. Citește și: Mihai Tudose: Dreapta a…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Declarație de presa la sediul IPJ Alba, cu privire la activitațile desfașurate de structurile MAI in contextul alegerilor parlamentare 2020 Astazi, 6 decembrie 2020, la Inspectoratul de Poliție Județean Alba, o declarație de presa are loc, la ora 11:30 la sediul instituției,…

- Departamentul american al Justitiei a dezvaluit ca a numit un procuror special independent care sa continue sa ancheteze cu privire la gestionarea investigatiilor efectuate din 2016 si pana in 2018 cu privire la o eventuala complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump, dupa plecarea…

- Direcția Naționala Anticorupție a transmis ca informațiile prezentate astazi intr-o comunicare publica a Ministerului Afacerilor Interne nu au la baza date oficiale din ancheta penala. Comisarul-șef de poliție Monica Dajbo a declarat astazi ca probele administrate au evidențiat crearea unei rețele de…