Deputatul Korodi Attila a fost ales candidatul UDMR pentru Primaria Miercurea Ciuc, castigand detasat pre-alegerile care au avut loc sambata in municipiul resedinta de judet, in fata contracandidatului sau, actual primar al orasului, Raduly Robert Kalman. Korodi Attila a fost preferat de aproape 74% dintre cei peste 8.500 de alegatori prezenti la urne, in vreme ce actualul edil al municipiului, aflat la al patrulea mandat, Raduly Robert Kalman, a obtinut doar 26 de procente. Candidatul ales al UDMR la Primaria Miercurea Ciuc a declarat sambata noaptea, la sediul Teatrului Municipal, dupa numararea…