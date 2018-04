Stiri pe aceeasi tema

- O bomba de aruncator, provenita cel mai probabil din al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita, sambata, in curtea parohiei romano-catolice din Odorheiu Secuiesc, munitia fiind ridicata in siguranta de pirotehnisti, in vederea distrugerii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, maior Cristian Virag, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca duminica dupa-amiaza, 5.475 de familii au ramas fara energie electrica, avaria fiind produsa de vantul puternic, care a doborat un copac pe firele electrice.…

- A plonjat cu autoturismul in raul Olt, vineri dupa amiaza, in localitatea Podu Oltului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, plt. maj. Luiza Danila, a precizat ca, persoana aflata la volan a ieșit singura din mașina și a fost preluata de un echipaj de la…

- Doua persoane cu probleme medicale au fost internate, miercuri dupa-amiaza, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Tulcea, dupa ce lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au intervenit in sprijinul lor cu o senilata primita din judetul Mures. Purtatorul de…

- Un TIR plin cu ciocolata a ars in totalitate miercuri dimineața dupa ce șoferul acestuia a ieșit de pe partea carosabila, a lovit un stalp de electricitate, o țeava de gaz și a rupt gardul unei locuințe din comuna mureșeana Nadeș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca o femeie de 60 de ani, angajata la atelierul de tapiterie auto, a murit, fiind surprinsa de incendiu. "Persoana care a murit a fost surprinsa de incendiu, in interiorul atelierului,…

- O magazie de lemne din curtea unui localnic din Santimbru-Bai a fost avariata, vineri, de o surpare de teren care s-a produs din cauze necunoscute deocamdata. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca este vorba de o groapa…