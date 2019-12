Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana s-a extins in alte doua localitați din Argeș. Saptamana trecuta, analizele de laborator au confirmat virusul PPA intr-o exploatatie nonprofesionala din comuna Suseni, sat Burdesti, unde au fost 64 de porci afectati, dar si in cadrul unui complex de vanatoare privat din comuna…

- Miercuri dimineata, Prefectura Arges anunta ca au fost inchise noua focare de pesta porcina africana: trei in Baiculesti, doua in comuna Barla, unul la Mihaesti, unul in Ciofrangeni si doua in comuna Izvoru. La pranz, au venit vesti proaste.

- Bucurie de scurta durata pentru autoritatile buzoiene. Dupa ce saptamana trecuta au fost declarate inchise 60 de focare de pesta porcina africana, luni a venit o veste pe care autoritatile nu ar fi vrut sa o primeasca. Suspiciunea de PPA de la Robeasca a fost confirmata, iar autoritatile sanitar-veterinare…

- Noi cazuri de pesta porcina la mistreti au fost confirmate in judetul Covasna, numarul cadavrelor de porci mistreti gasite in ultimele doua luni pe fondurile de vanatoare ajungand, pana in prezent, la 20, a anuntat, vineri, conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA)…

- Noi cazuri posibile de pesta porcina la mistreti au aparut in judetul Covasna. Numarul cadavrelor de mistreti gasite pe fondurile de vanatoare au ajuns la 20, potrivit Mediafax.Potrivit Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna, la nici o luna dupa primele…

- In prezent, situatia focarelor active de PPA se prezinta astfel: judetul Satu-Mare - 22 de focare (dintre care unul intr-o exploatatie comerciala) si 157 de cazuri la mistreti; judetul Bihor - 18 focare in gospodariile populatiei si 182 de cazuri la mistreti; judetul Salaj - 5 focare in gospodariile…

- Prefectul Marian Rasaliu ne-a confirmat, cu puțin timp in urma, ca au venit rezultatele analizelor de la București. Din pacate, s-a confirmat ca porcii mistreți descoperiți morți in padurea de langa Homorod au decedat din cauza peste porcine africane Subprefectul Brașovului, Adrian Folea, a anunțat,…

- Subprefectul Brașovului, Adrian Folea, a anunțat, astazi, ca exista o suspiciune de pesta porcina la Brașov. Autoritațile din Brașov sunt in alerta dupa ce a fost semnalat un posibil caz de pesta porcina africana la Brașov, se pare la Augustin. Revenim cu amanunte! The post ALERTA!!!! Suspiciune de…