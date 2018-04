Stiri pe aceeasi tema

- Școala Altfel, saptamana denumita generic Sa știi mai multe, sa fii mai bun, se defașoara in aceste zile in mai multe unitați de invațamant, printre care și la Școala Gimnaziala „Spiru Haret” Bacau. O saptamana așteptata cu interes de elevi, pregatita, in fiecare an, de cadrele didactice in acord cu…

- Școala Gimnaziala „Alecu Russo” din Bacau a desfașurat, zilele acestea, mai multe activitați dedicate Zilei Porților Deschise. Cu acest prilej, mai multe grupe de preșcolari de la Gradinițele cu Program Prelungit nr. 27 și 30, insoțite atat de cadre didactice, cat și de parinți, au fost invitate sa…

- Duminica, 4 martie, de la ora 15.00, in Sala Ateneu, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” ofera domnisoarelor si doamnelor un concert extraordinar de muzica si poezie, dediat Zilei de 8 Martie. Pe scena vor evolua artisti ai cunoscutului ansamblu bacauan, actori ai Teatrului „Bacovia” si formatii…

- Victorie clara pentru divizionara C Aerostar Bacau in penultimul amical dinaintea inceperii campionatului. Ieri, lidera Seriei I s-a impus cu 5-0 pe terenul gruparii de liga a patra, Ceahlaul Piatra Neamț. Succesul a fost asigurat inca din prima parte a intalnirii, pauza gasind Aerostarul in avantaj…

- Desteptarea.ro a intrat in posesia documentului care a dinamitat politica bacauana. Conform ordinului prefectului de ieri, Cristinel Manolache ar fi ocupat ilegal postul de consilier local timp de un an de zile, fara ca nimeni sa sesizeze acest lucru. Acceptand sa candideze pe listele PMP in alegerile…

- Se spune ca invatatorul este acela care face sa creasca doua idei acolo unde exista doar una, el iti deschide usa, insa tu insuti trebuie sa treci prin ea. Mi-am amintit aceste lucruri, dupa ce am stat de vorba cu un invatator, care, de la inceput, m-a cucerit cu sinceritatea si consistenta gandurilor…

- Scoala Gimnaziala “Mihai Dragan” din Bacau a gazduit, la sfarsitul saptamanii trecute, etapa judeteana a Concursului national de discurs public ȋn limba engleza, pentru elevii cu varste ȋntre 12 si 15 ani. S-au implicat ȋn organizare profesorii de limba engleza de la Scoala Gimnaziala “Mihai Dragan”…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza astazi, 23 ianuarie 2018, ora 11.00, simpozionul cu tema Unirea Principatelor Romane din 1859. Dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei (5 ianuarie 1859, la Iasi) si al Tarii Romanesti (24 ianuarie 1859, la Bucuresti)…