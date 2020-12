Haosul din Educație continuă. Sute de mii de copii, fără internet. Autoritățile promit în doi ani Sute de mii de copii nu au acces la internet in comunitațile in care traiesc. Asta in condițiile in care aceștia studiaza online. “Aproximativ 400.000 de elevi din 3 milioane de elevi nu au acces la internet acasa. E vorba de comunitațile in care nu exista conexiune de internet acasa”, a declarat subsecretarul de stat […] The post Haosul din Educație continua. Sute de mii de copii, fara internet. Autoritațile promit in doi ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

