Haos: Situație fără precedent în Marea Britanie Situația din Marea Britanie este haotica, pe fondul pandemiei, potrivit Le Point. Sistemul de testare și monitorizare se afla in dificultate, deoarece cererea depașește de patru ori capacitatea laboratoarelor. 90% dintre cei testați nu obțin rezultatele in decurs de 24 de ore. Guvernul a recunoscut ca nu a anticipat o astfel de cerere. Lipsa materialelor de testare cauzeaza disfuncționalitați grave in educație și sanatate și incetinește revenirea la locul de munca. Autoritațile au fost obligate sa acorde prioritate personalului spitalului, caminelor de batrani și școlilor. Chiar și presa de dreapta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele pan-european STOXX 600 a inchis in declin cu 0,6%. Indicele britanic FTSE 100 a scazut cu 0,16%, DAX al bursei din Frankfurt cu 0,21%, iar CAC 40 al bursei din Paris cu 0,38%. Indicele italian FTSE MIB a urcat cu 0,25%, iar IBEX 35 al bursei din Madrid a coborat cu 0,60%. Presedinta Bancii…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab a condamnat vineri ceea ce a numit drept arestarea in masa a peste 50 de jurnalisti in Belarus joi seara, inclusiv de la postul public britanic BBC, precum si din partea mass-media locala si internationala, transmite Reuters. "Aceasta a fost o incercare flagranta…

- “Șansele sa moara copiii de Covid-19 sunt incredibil de mici, in schimb lipsa cursurilor dauneaza copiilor pe termen lung”, spune profesorul Chris Witty, consilierul medical sef din UK. Witty a devenit cunoscut țarii intregi dupa declanșarea pandemiei de coronavirus, in martie. Situația e urmatoarea:…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, 3.349 de cazuri de Covid-19, in timp ce in Marea Britanie a fost raportat al doilea cel mai mare numar de noi infectii din ultimele doua luni, anunța news.ro.Ministerul spaniol al Sanatatii a transmis ca in ultimele 24 de ore…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis miercuri un pachet de legi menite sa combata mai eficient ''amenintarea'' reprezentata de Rusia, in urma unui raport ce sustine ca guvernul sau a ''subestimat'' riscurile rezultate din interferenta Rusiei, seful guvernului subliniind totusi ca nu din cauza…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis miercuri un pachet de legi menite sa combata mai eficient ''amenintarea'' reprezentata de Rusia, in urma unui raport ce sustine ca guvernul sau a ''subestimat'' riscurile rezultate din interferenta Rusiei, seful guvernului…

- Guvernul britanic condus de Boris Johnson pare sa admita ca Marea Britanie nu va ajunge curand la un acord cu Uniunea Europeana privind relatiile post-Brexit, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de The Telegraph și Mediafax.

- Marea Britanie va suspenda luni tratatul de extradare cu Hong Kong, intr-o escaladare a disputelor cu China, generate de adoptarea unei legi de securitate in fosta colonie britanica, informeaza Reuters. Seful diplomatiei britanice Dominic Raab, care a acuzat duminica China de incalcari…