Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 117, pe sensul catre litoral, in zona localitatii Perisoru, judetul Calarasi, a avut loc o coliziune in care au fost implicate trei autoturisme. Potrivit ISU Calarasi sunt implicate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 pe sensul Bucuresti catre Constanta, la kilometrul 48+500 metri, in zona localitatii Sarulesti, judetul Calarasi, a avut loc un accident in care au fost implicate cinci autovehicule. O persoana a fost ranita…

- Cinci mașini au fost implicate, vineri, intr-un accident pe Autostrada Soarelui, iar traficul in zona localitații Sarulești, județul Calarași, este restricționat, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul in care au fost…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in urma celor doua evenimente rutiere produse in aceasta dimineata pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, traficul rutier este intens pe sensul catre litoral, formandu-se coloane de autovehicule intre kilometrii 99 (loc. Dragos…

- bull; In urma impactului de pe autostrada, au fost ranite doua persoane Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 42, localitatea Sarulesti, judetul Calarasi, s a produs o coliziune in care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, timp de doua zile, se executa lucrari de reparatii la partea carosabila pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre litoral, la kilometrul 143 300 de metri, orasul Fetesti, judetul Ialomita. Astfel, banda…

- Ploua torențial pe Autostrada Soarelui, iar vizibilitatea este redusa sub 200 de metri, potrivit Mediafax.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 București-Constanța, intre kilometrii 105 (loc. Drajna, jud. Calarași) – 144 (loc. Fetești,…

- Trei persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident produs pe Autostrada Soarelui, dupa ce o masina a intrat in parapetul median al drumului. Traficul in zona localitatii Fundulea a fost restrictionat."Un autoturism a lovit glisiera mediana pe Autostrada A2, la kilometrul 36, in zona…