Un microbuz in care se aflau noua cetațeni straini s-a rasturnat, sambata, in jurul orei 11,30, pe autostrada A1, km 480, in urma unui accident. Pompierii de la ISU Timiș s-au deplasat la locul intervenției cu doua autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, trei autosanitare SMURD, o autospeciala de transport personal și victime multiple