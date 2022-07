Haos pe aeroporturile eruropene. Zeci de zboruri au fost anulate la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene s-au straduit sambata sa livreze bagajele pasagerilor din intreaga lume, dupa ce o defectiune tehnica a blocat cel putin 1.500 de bagaje pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, cea mai recenta dintre numeroasele incurcaturi care au afectat calatorii in aceasta vara. Fii…

- Angajatii de la principalul Aeroport international din Paris, Roissy-Charles de Gaulle, au intrat vineri in greva, ceea ce a impus anularea a aproximativ 10% dintre zborurile spre/dinspre acest aeroport si a creat noi perturbari la debutul sezonului turistic estival, transmite Reuters. Fii…

- Industria aeronautica se confrunta cu un numar urias de zboruri anulate sau cu un program de zbor modificat semnificativ. Daca in luna mai aproximativ 10% dintre zboruri aveau notificari de schimbare de orar de zbor sau anulare, in luna iunie, prima luna de sezon turistic de vara, procentul acesta a…

- Pe aeroporturile din Roma și Milano va fi, maine, un nou protest al controlorilor de trafic aerian. Vor fi afectate peste 80 de zboruri din și spre Roma-Fiumicino și Milano-Linate. De altfel, mai multe aeroporturi europene au probleme din cauza volumului mare de munca și a numarului mic de angajați.…

- A fost haos pe aeroporturile din Marea Britanie. Dupa ce in ultimele zile, sute de zboruri au fost anulate, mii de pasageri printre care și copii, au fost nevoiți sa stea zeci de ore in aeroport, in așteptarea soluționarii problemelor aparute. Este haos pe aeroporturile din Marea Britanie. Mii de pasageri,…

- Anunțul guvernului francez ca, in urma restructurarii sectorului public, va elimina corpul diplomatic a dus la ingrijorari in randul diplomaților și politicienilor, in special in contextul crizei din Ucraina, potrivit RFI. Astfel, diplomații nu vor mai proveni din Ministerul Afacerilor Externe al Franței,…