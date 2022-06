Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza demonstratiei nationale planificata luni si a grevei unei mari parti a personalului de securitate G4S, timpii de asteptare pe Aeroportul din Bruxelles ar putea creste pana la opt ore, avertizeaza aeroportul sambata, scrie lalibre.be, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- A fost haos pe aeroportul Heathrow din Londra, unul dintre cele mai mari din Europa, dupa ce mormane de bagaje au ramas in fața unuia dintre terminale. Motivul? Nu erau suficienți angajați care sa le manevreze.Oamenii au fost avertizați ca e posibil sa-și recupereze lucrurile abia dupa doua zile. Totul…

- Ucraina a cerut Occidentului sa furnizeze 300 de lansatoare de rachete, 500 de tancuri și 1.000 de obuziere inainte de o intalnire cheie care va avea loc miercuri. Solicitarea a fost facuta public pe Twitter de Mikhailo Podoliak, un consilier prezidențial cheie, care a susținut ca Ucraina are nevoie…

- Un oficial guvernamental din Rwanda a declarat ca primii 50 de solicitanți de azil, trimiși din Marea Britanie in cadrul unui program controversat, ar putea sosi pana la sfarșitul lunii mai. Rwanda se așteapta ca primii 50 de solicitanți de azil din Marea Britanie sa fie transferați pana la sfarșitul…

- "Insolventa Rusiei poate deveni insolventa Europei", a avertizat Medvedev, care in prezent este vicepresedinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, relateaza dpa, preluat de Agerpres.El a acuzat-o pe Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, ca urmareste sa provoace falimentul Rusiei,…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev a avertizat Europa ca isi poate crea probleme economice prin masurile luate impotriva Rusiei, potrivit dpa. „Insolventa Rusiei poate deveni insolventa Europei„, a spus Medvedev, care in prezent este vicepresedinte al Consiliului de Securitate fde la Moscova.…

- Kremlinul respinge „categoric” orice acuzatie legata de uciderea civililor in orasul ucrainean Bucea si afirma ca acuzatiile ucrainene in aceasta privinta ar trebui tratate cu o marja de indoiala. „Respingem toate acuzatiile in acest sens”, a declarat luni, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Un roman care a stat ani la rand, in mai multe inchisori federale americane, a povestit, pentru Gandul, aventurile pe care le-a avut singur printre straini, intre bandele de afro-americani, mexicani, hispanici și neonaziști. In Barbatul, care a dorit ca identitatea sa-i fie protejata, a explicat cat…