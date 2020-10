Stiri pe aceeasi tema

- Edilul Clujului pune biciul pe firmele care castiga licitatii publice pentru investitiile din oras. Cine nu respecta termenele contractuale, va fi facut public de rusine si nu va mai putea participa la alte lucrari in municipiu.

- Politisti Biroului Rutier Cluj-Napoca continua actiunile in vederea reducerii numarului de accidente de circulatie si impunerea unui comportament preventiv in randul conducatorilor de vehicule. Astfel, in perioada 28 septembrie – 1 octombrie, politisti au desfasurat mai multe actiuni punctuale, pe raza…

- Strada Onisifor Ghibu, din centrul Clujului, era la ora 12.00 blocata de mașinile parinților veniți sa iși ia copiii de la școlile din centru.”O secvența de trafic surprinsa, azi, la ora 12, pe str. Onisifor Ghibu, din Cluj-Napoca (in preajma Liceului ”Avram Iancu”). Ceva pe care clujenii abia incep…

- Termenul „boți” provenit din robotica a fost preluat pentru a desemna programe cibernetice programate sa faca anumite operațiuni. In general, termenul este folosit in legatura acțiuni ale hackerilor care comit fraude pe internet. Fara a intra in mai multe amanunte decat este cazul, atunci cand vorbești…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți, 22.09. a.c., ca Guvernul, alaturi de Ministerul Transporturilor, susține realizarea unui metrou la Cluj-Napoca, precizand ca proiectul este unul important și curajos. “Avem un proiect important, curajos, in care cred ca putina lume crede, si aici ma refer la…

- OCOLITI… Odata cu reluarea lucrarilor de asfaltare a unui numar de noua strazi, denumite generic Pachetul „Gheorghe Emandi”, traficul rutier va fi inchis circulatiei, pe segmente, pe strada Aurel Vlaicu. Prin urmare, cetatenii municipiului care vor sa tranziteze aceasta artera, unde se lucreaza la refacerea…

- Lotul 2 al Autostrazii Sebes Turda nu va fi finalizat nici macar anul viitor, desi termenul stabilit prin contract este noiembrie 2020, sustine Asociatia Pro Infrastructura, precizand ca grecii de la Aktor s-au mobilizat insuficient.

- Clujul s-a umplut de trotinete Bolt, dar sunt folosite pentru divertisment, nu pentru transport rapid dintr-un punct in altul al orașului. La orice ora pot fi vazuți puști, cate doi pe o trotineta, punandu-și viața in pericol pe drumurile Clujului. ”Doi copii/adolescenți erau sa intre in mine cu…