- Plutonul Turului Franței a fost oprit de cațiva fermieri francezi, care au incercat sa impiedice caravana sa inainteze, punand baloți de paie pe șosea. Forțele de ordine au intervenit imediat, iar fermierii au fost indepartați de poliție cu gaze lacrimogene! Gazele au ajuns la pluton, iar mai mulți…

- Unul dintre pistolarii care au participat, luni seara, la un conflict armat care a avut loc in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Ploiesti a fost prins de politisti. Barbatul a fost adus la audieri. Politia nu a reusit, pana in prezent, sa-l prinda si pe cel de-al doilea agresor.

- Au ramas ore numarate pana la festinul fotbalistic mondial, care incepe astazi cu partida Rusia-Arabia Saudita. Pentru Campionatul Mondial s-a pregatit si Chisinaul.In localurile din capitala toate au fost puse la punct pentru microbisti.

- Lunga asteptare a microbistilor a luat sfarsit! Astazi se va da startul celui mai important eveniment fotbalistic al lumii: turneul final al Campionatului Mondial, primul organizat in Estul Europei.

- Peste o mie de persoane, intre care concurenti, sustinatori ai acestora, spectatori si voluntari au fost prezenti, in perioada 9-10 iunie, la cel mai mare eveniment sportiv din Muntii Macinului - "Macin Mountain Fun – Greci, 2018".

- Politia indiana a recurs la gaze lacrimogene si grenade cu piper pentru a dispersa mii de persoane care participau, la Srinagar, in statul Kashmir, la funeraliile unui tanar decedat sambata dupa ce fusese lovit de o masina a fortelor paramilitare, transmite AFP, citata de Agerpres. "Au avut…

- SC Jidvei, renumita companie de vinuri este sponsorul oficial al Final Four-ului Champions League la volei feminin, cel mai important eveniment sportiv organizat in ultimele decenii in Romania, turneu care se va desfașura in 5-6 mai in Sala Polivalenta din București, competiție majora la care participa…

- Pentru siguranța personala si a bunurilor deținute în locuința si în companie, este bine sa stiți despre elemente ale efracției, riscuri, dar în primul rând, despre modul în care puteți preveni intenția hoților de a intra în casa ori în sediul de firma,…