Haos în Italia după prima zi de carantină totală. Cozi de sute de oameni la supermarketuri Panica generata de epidemia de coronavirus a pus stapanire pe toata italia. Pe retelele de socializare au fost publicate fotografii in care oamenii s-au asezat cu sutele la coada in fata supermarketurilor, noteaza The Guardian. Ho appena visto queste foto di persone che subito dopo la notizia di estensione a zona rossa dell’intero paese sono uscite a fare la spesa, e ufficiale, siamo un popolo di Coglioni! #ItaliaZonaRossa pic.twitter.com/guLbS47UtF — Riccardo (@riccardopietri) March 9, 2020 — Riccardo (@riccardopietri)9, 2020 Italienii au dat iama in magazine pentru a-si face provizii chiar si cu o zizi inainte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

